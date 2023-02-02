ما هي المنتجات المسموح باستيرادها من الهند؟ الزكاة تجيب

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تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع تساؤلات بشأن نوعية البضائع والمنتجات المسموح باستيرادها من الهند.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، ردا على سؤال مغرد قاله فيه “أريد أن استورد من الهند.. فما هي المنتجات المسموحة للاستيراد والمنتجات التي يمنع استيرادها من الهند؟”.

وأجابت الهيئة بقولها “وعليكم السلام.. لمعرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة يُرجى تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)، كما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات”.

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في سياق متصل، أكدت الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يلزم تفويض مخلص جمركي وذلك لاستكمال إجراءات الاستيراد والدخول للساحة الجمركية.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “اسأل الزكاة والضريبة والجمالك”، على سؤال مغرد قال فيه “هل أستطيع فسح الشحنات بنفسي بدون مخلص جمركي أم لا بد من الاستعانة بالمخلص الجمركي؟”.

وأجابت الزكاة والضريبة والجمارك بقولها “عزيزي العميل، يلزم تفويض مخلص جمركي وذلك لاستكمال إجراءات الاستيراد والدخول للساحة الجمركية، كما يمكنك الإطلاع على البيانات الخاصة بمنشآت التخليص الجمركي في دليل المخلصين الجمركيين عبر منصة فسح من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”.

مبادرة إلغاء الغرامات

وأوضحت أنها دعت هؤلاء المكلفين التي للاستفادة من المبادرة التي أعلنت الهيئة عن تمديدها في نهاية نوفمبر الماضي وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث تنتهي مدة المبادرة في 31 مايو القادم، مشيرة إلى أن المبادرة تتضمن:

1 – غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.

2 – رامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

3 – إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.

شروط الاستفادة من المبادرة

وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، الآتي:

1 – أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي.

2 – أن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة.

3 – ســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة.

4 – أن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

الدليل الإرشادي

كما دعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.

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