الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
ما هي المنتجات المسموح باستيرادها من الهند؟ الزكاة تجيب
ضبط مقيمة وزوجها يمارسان عمل “الحجامة” دون ترخيص بمكة المكرمة
“البيئة” تكشف العوامل الرئيسية لتدهور الأراضي الرعوية في المملكة
وزير الخارجية: العلاقات السعودية العراقية تشهد زخما إيجابيا
ارتفاع أسعار النفط اليوم.. وخام برنت بـ 83 دولارا للبرميل
الدفاع الأوكرانية: روسيا تستعد لشن هجوم بـ500 ألف جندي في هذا التوقيت

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ما هي المنتجات المسموح باستيرادها من الهند؟ الزكاة تجيب

ما هي المنتجات المسموح باستيرادها من الهند؟ الزكاة تجيب

ما هي المنتجات المسموح باستيرادها من الهند؟ الزكاة تجيب
٠٥:٣٧:٣٠ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع تساؤلات بشأن نوعية البضائع والمنتجات المسموح باستيرادها من الهند.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، ردا على سؤال مغرد قاله فيه “أريد أن استورد من الهند.. فما هي المنتجات المسموحة للاستيراد والمنتجات التي يمنع استيرادها من الهند؟”.

وأجابت الهيئة بقولها “وعليكم السلام.. لمعرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة يُرجى تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)، كما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات”.

اقرأ أيضا:

هل يمكن فسح الشحنات دون مخلص جمركي؟ “الزكاة” توضح

في سياق متصل، أكدت الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يلزم تفويض مخلص جمركي وذلك لاستكمال إجراءات الاستيراد والدخول للساحة الجمركية.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “اسأل الزكاة والضريبة والجمالك”، على سؤال مغرد قال فيه “هل أستطيع فسح الشحنات بنفسي بدون مخلص جمركي أم لا بد من الاستعانة بالمخلص الجمركي؟”.

وأجابت الزكاة والضريبة والجمارك بقولها “عزيزي العميل، يلزم تفويض مخلص جمركي وذلك لاستكمال إجراءات الاستيراد والدخول للساحة الجمركية، كما يمكنك الإطلاع على البيانات الخاصة بمنشآت التخليص الجمركي في دليل المخلصين الجمركيين عبر منصة فسح من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضاً:

هل شراء وبيع الأراضي يخضع لضريبة التصرفات العقارية؟ الزكاة تجيب

وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”.

مبادرة إلغاء الغرامات

وأوضحت أنها دعت هؤلاء المكلفين التي للاستفادة من المبادرة التي أعلنت الهيئة عن تمديدها في نهاية نوفمبر الماضي وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث تنتهي مدة المبادرة في 31 مايو القادم، مشيرة إلى أن المبادرة تتضمن:

1 –  غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.

2 – رامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

3 –  إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.

شروط الاستفادة من المبادرة

وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، الآتي:

1 – أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي.

2 – أن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة.

3 – ســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة.

4 – أن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

الدليل الإرشادي

كما دعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.

اقرأ أيضا:

إلغاء غرامات وعقوبات.. تنبيه مهم من الزكاة والضريبة لمكلفيها

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم الهند هيئة الزكاة

مواد ذات صلة

المزيد
مواقيت الصلاة في المملكة ليوم الثلاثاء.. 12 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والمغرب بالرياض

مواقيت الصلاة في المملكة ليوم الثلاثاء.. 12 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والمغرب بالرياض

٠٣:٠٣ ص، الثلاثاء، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
متى يجب أن يتناول الأطفال المضادات الحيوية؟

متى يجب أن يتناول الأطفال المضادات الحيوية؟

٠١:٥١ م، الأثنين، ٢٩ يونيو ٢٠١٥
من اليوم وحتى السبت.. «الأرصاد» يُنبّه إلى أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

من اليوم وحتى السبت.. «الأرصاد» يُنبّه إلى أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

١٠:١٩ ص، الخميس، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
«الصحة» تُسجل 178 إصابة بكورونا و تعافي 154 حالة

«الصحة» تُسجل 178 إصابة بكورونا و تعافي 154 حالة

١٢:٣١ م، الأحد، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *