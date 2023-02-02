احتجاجات إيران مستمرة ورئيس البرلمان يصفها بالـ”هجينة”

تواصل – فريق التحرير:

شهدت عدة مدن إيرانية، احتجاجات ليلية ضد النظام، فيما نظم أهالي مدينة آبدانان في محافظة إيلام، غربي إيران، تجمعا احتجاجيا، مساء الأربعاء 1 فبراير ، على اعتقال المواطن سجاد مرادي وندان، وهتفوا “الموت لخامنئي”.

مهاجمة المتظاهرين

ومن ناحية أخرى، هاجم رئيس البرلمان الإيراني الاحتجاجات الشعبية في إيران، ووصفها بأنها “حرب هجينة” شنها الأعداء ضد البلاد، مضيفا أن “الأعداء” قد ركزوا في هجماتهم على المرشد علي خامنئي.

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المحتجون يرددون شعارات ضد خامنئي

ودعا المحتجون إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، مرددين شعار “أوروبا، أوروبا إما مع الحرس الثوري أو معنا”، حسب “إيران إنترناشيونال”.

وأظهر مقطع فيديو من مدينة “فريدونكنار”، شمالي إيران، قيام متظاهر بحرق لافتة عليها صورة الخميني وخامنئي، وردد سكان مناطق باغ فيض، وشارع فردوس، وكيشا، ونازي آباد، وإكباتان، وجيتكر، ونواب، و رودكي، في طهران، وفي مناطق كرج، وشيراز، وأصفهان، وسنندج، مساء الأربعاء، شعارات مثل “أقسم بدم رفاقنا سنقف حتى النهاية”، الموت لخامنئي، اللعنة على الخميني”، و “هذا العام عام الدم، سيسقط فيه خامنئي”.