ضبط مقيمة وزوجها يمارسان عمل “الحجامة” دون ترخيص بمكة المكرمة

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ضبطت شرطة العاصمة المقدسة بالتعاون مع صحة منطقة مكة المكرمة، مقيمة وزوجها، يمارسان مهنة الطب البديل (الحجامة) دون الحصول على التراخيص النظامية.

مقيمة وزوجها

وذكر المتحدث باسم صحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي- حسب عكاظ- أن صحة مكة المكرمة بالتنسيق مع شرطة العاصمة المقدسة، ألقت القبض على مقيمة وزوجها بعد تلقيها بلاغات عن ممارستهما لمهنة الحجامة بشكل غير نظامي، وبالتالي عدم تقيدهما بتطبيق معايير السلامة والوقاية من العدوى ونواقل الأمراض، مما يشكل خطراً على حياة مرتاديهم.

الجهات المختصة

وبين أنه تمت إحالتهما الى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مهيباً بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات والمخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937.

وقبل أيام أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، أنها ضبطت وافدًا بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية.

الوافد مارس مهنة الحجامة دون تصريح

وأوضحت أن الوافد مارس مهنة الحجامة دون تصريح، مؤكدة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، عن ضبط مواطن لممارسته مهنة الحجامة دون تصريح، مؤكدة أنه تمت إحالته للنيابة بعدما جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ضبط مقيم ادّعى تعرضه للسلب

كما ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لادّعائه تعرضه للسلب.

وادّعى المواطن اليمني سلب أوراقه الثبوتية ومبالغ مالية من مجهولين تحت تهديد السلاح، وكسر زجاج المركبة التي يقودها، لكن تبين من إجراءات الاستدلال عدم صحة البلاغ، وتم ضبط الأموال مخبأة داخل المركبة.

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