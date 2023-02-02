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“البيئة” تكشف العوامل الرئيسية لتدهور الأراضي الرعوية في المملكة
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“البيئة” تكشف العوامل الرئيسية لتدهور الأراضي الرعوية في المملكة

“البيئة” تكشف العوامل الرئيسية لتدهور الأراضي الرعوية في المملكة

“البيئة” تكشف العوامل الرئيسية لتدهور الأراضي الرعوية في المملكة
٠٥:٢٢:٢٢ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

حدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5 عوامل رئيسة تتسبب بشكلٍ مباشر في تدهور %70 من الأراضي الرعوية الطبيعية، وتُؤثر على تنمية وازدهار الغطاء النباتي بالمملكة.

عوامل تدهور الأراضي الرعوية الطبيعية،

وأوضحت أنها تراهن على وعي المواطن والمقيم في الالتزام بأهمية الحفــاظ على الغطــاء النباتي وتنميته، والمساهمة في وقف الممارسات السلبية على الأراضي الرعوية؛ للحفاظ على ازدهارها وتنميتها، مشيرة إلى أن تلك العوامل تتمثل في:

1 – ممارسة الرعي الجائر.

2 – عمليات الاحتطاب.

3 – حدوث الجفاف.

4 – تدهور التربة.

5 – في العمران، والسلوكيات السلبية التي يمارسها البعض أثناء التنزُّه.

وأوضحت الوزارة من خلال حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي أن الممارسات السلبية تسهم في تدهور مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية، تحت هاشتاق #حماية_الغطاء_النباتي، مؤكدة أن الرعي المنتظم وتحديد الحمولة الرعوية لكل منطقة؛ يعد عاملًا رئيسًا في إعادة تأهيل المراعي الطبيعية المتدهورة التي تعاني من ضعف الإنتاجية، وتلبية احتياجات الثروة الحيوانية.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المراعي الطبيعية تدهور الأراضي الرعوية وزارة البيئة

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