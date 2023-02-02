الدفاع الأوكرانية: روسيا تستعد لشن هجوم بـ500 ألف جندي في هذا التوقيت

تواصل – وكالات:

كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن قوات الجيش الروسي تستعد لشن هجوم بـ500 ألف جندي في 24 فبراير ذكرى الحرب.

روسيا تحشد 500 ألف جندي لشن هجوم جديد

وفي تصريحات له اليوم، أكد زير الدفاع الأوكراني أن روسيا تحشد 500 ألف جندي لشن هجوم جديد يوم 24 فبراير القادم، مشيرًا إلى أن روسيا ستشن هجوما كبيرا في الشرق والجنوب.

وأوضح أن القوات الروسية تتقدم بمحيط باخموت برغم خسائرها كما تحاول خرق خطوط دفاعات ليمان وسط معارك عنيفة في الشرق الأوكراني.

موسكو الآن في خضم معركة جيوسياسية

فيما كشف وزير الخارجية الروسي، أن موسكو الآن في خضم معركة جيوسياسية، وأن الولايات المتحدة أخضعت الاتحاد الأوروبي وحرمته من آخر بوادر الاستقلال، مبينًا أن الغرب يضغط بشكل شبه يومي على الدول التي لم تنضم للعقوبات المناهضة لروسيا.

مستقبل أوروبا يكمن فيما يجري بأوكرانيا

في الوقت نفسه، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن مستقبل القارة الأوروبية يكمن فيما يجري بأوكرانيا، مؤكدة أن دول أوروبا متحدة بشأن ما يجري في أوكرانيا وبوتين يخاطر بمستقبل روسيا.

من ناحيته طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، الاتحاد الأوروبي بضرورة اتخاذ تدابير أكثر صرامة تجاه روسيا.

أمريكا تساعد كييف قبل هجوم روسي مضاد

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن واشنطن تبذل ما بوسعها لمساعدة أوكرانيا قبل الهجوم المضاد في الربيع، مؤكدًا أن مجموعة بوينج تفوز بعقد قيمته 1,6 مليار دولار لتزويد صواريخ بالستية بأنظمة توجيه.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع البريطانية أنه من المرجح أن غزو أوكرانيا العقوبات الدولية تسببا بتقويض دور روسيا كمورد موثوق للأسلحة.

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