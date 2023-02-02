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ارتفاع أسعار النفط اليوم.. وخام برنت بـ 83 دولارا للبرميل

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ارتفاع أسعار النفط اليوم.. وخام برنت بـ 83 دولارا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط اليوم.. وخام برنت بـ 83 دولارا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط اليوم.. وخام برنت بـ 83 دولارا للبرميل
٠٤:٥٥:٢٠ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما تراجعت في الجلسة السابقة، وذلك بسبب ضعف الدولار، في الوقت الذي ساعد فيه قرار “أوبك+” والخاص بمواصلة خفض الإنتاج في تهدئة مخاوف من زيادة المعروض.

وبحسب “رويترز”، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا، بما يعادل 0.63%، إلى 83.36 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا، أو 0.69%، إلى 76.94 دولار للبرميل.

انخفاض 3 % الليلة الماضية

انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3%، أمس، بعد أن أظهرت بيانات من الحكومة الأميركية ارتفاعات كبيرة في مخزونات الخام والمنتجات النفطية.

في الوقت نفسه، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وما زال يعد “باستمرار الزيادة” في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

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