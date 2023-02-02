تحرك عاجل.. قطرات العين القاتلة تتسبب في أكثر من 50 حالة وفاة وإصابة

تواصل – فريق التحرير:

طالبت مراكز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة، بالتوقف عن استخدام قطرة “إيزري كير” بعد أن تسببت في 50 حالة عدوى مقاومة للبكتيريا ووفاة واحدة في 11 ولاية أمريكية.

وقال معظم المصابين إنهم استخدموا القطرات المرطبة، وكانت “إيزري كير” هي الأكثر شيوعًا، علمًا بأنها خالية من المواد الحافظة ولاتحتوي على أي مكونات تمنع حدوث الالتهابات البكتيرية.

وعلى إثر ذلك، طالب مركز السيطرة على الأمراض يوصي الأطباء والمرضى بالتوقف فورًا عن استخدام قطرات “إيزري كير” حتى اكتمال التحقيق الوبائي والتحليلات المعملية.

اقرأ أيضًا:

استشاري عيون يحذر من استخدام نوع قطرة دون وصفة طبية

الزائفة الزنجارية

واختبر المركز زجاجات مفتوحة من القطرة المذكورة، حيث عثر على بكتيريا “الزائفة الزنجارية” المقاومة للمضادات الحيوية “الكاربابينيمات”، و” سيفتازيديم” و” سيفيبيم”. ويقوم حاليًا باختبار البكتيريا لمعرفة ما إذا كانت تتطابق مع سلالة العدوى في العدوى المبلغ عنها، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”.

والزائفة الزنجارية هي بكتيريا تنتشر عادة في أماكن الرعاية الصحية وتوجد أيضًا بشكل شائع في التربة والمياه، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

اقرأ أيضًا:

خبير: مدة صلاحية بعض أنواع قطرة العين 24 ساعة فقط (فيديو)

بيان من الشركة المنتجة

وأصدرت الشركة المنتجة للقطرة، ومقرها في نيوجيرسي، بيانًا الأسبوع الماضي قالت فيه إنها لم تُجبر على استدعاء أي من الانخفاضات ولم تتلق أي تقارير للمستهلكين.

وأضافت في بيان: “لقد أدركت إيزري كير في الأيام القليلة الماضية أن مراكز السيطرة على الأمراض تجري تحقيقًا مستمرًا بشأن الأحداث الضائرة التي تنطوي على العديد من قطرات العين التي لا تحتاج إلى وصفة طبية”.

وأضافت “لم تتلق إيزري كير أي شكاوى من المستهلكين أو تقرير الأحداث السلبية المتعلقة بالتحقيق حتى الآن، وحتى هذا التاريخ، لم تتلق أي اتصال من أي وكالة تنظيمية تقدم أي نتائج أو تفاصيل إليها حول التحقيق الجاري”.

وتابعت: “لم يُطلب منا إجراء استدعاء. لا تصنع إيزري كير قطرات العين المرطبة، ومع ذلك، وبقدر كبير من الحذر، توصي إيزري كير قطرات العين خلال هذا الوضع المتطور بالتوقف عن استخدام أي أجزاء من قطرات العين للدموع الاصطناعية التي قد تكون لديك حتى نتمكن من اكتشاف المزيد من التفاصيل حول أي مخاوف محتملة تتعلق بالسلامة”.