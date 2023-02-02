بالصور.. مدير الأمن العام يطلع في “سدايا” على جهود مركز عمليات الرياض الذكية

تواصل – واس:

استقبل رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عبدالله الغامدي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي وعددًا من قيادات الأمن العام.

التمكين التقني للجهات الأمنية والحكومية

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى موضوعات دعم العمل الأمني عبر تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وما تقوم به سدايا من أدوار في التمكين التقني للجهات الأمنية والحكومية.

واصطحب رئيس سدايا، مدير الأمن العام في جولة بمقر الهيئة شملت مركز عمليات الرياض الذكية، وما يحتويه من منصات وطنية، مثل:

1 – المنصة الوطنية للمدن الذكية.

2 – منصة سواهر اللتين تضمان مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الأمنية والحيوية في مدينة الرياض لدعم المشغلين في مراقبة مستوى الخدمات؛ بهدف رفع مستوى جودة الحياة بالإضافة إلى وجود مؤشرات استراتيجية وتحليلات متقدمة ونماذج محاكاة تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية.

تطوير بنية تحتية وطنية مبتكرة

واستمع البسامي إلى شرح عن جهود “سدايا” في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الاقتصادات العالمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تطوير بنية تحتية وطنية مبتكرة، وإطلاق الطاقة الكامنة للبيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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