الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
استشاري: 5 عوامل تؤثر على العمل والإنتاجية.. احذر انهيار سلم الحياة
ما هي المنتجات المسموح باستيرادها من الهند؟ الزكاة تجيب
ضبط مقيمة وزوجها يمارسان عمل “الحجامة” دون ترخيص بمكة المكرمة
“البيئة” تكشف العوامل الرئيسية لتدهور الأراضي الرعوية في المملكة
وزير الخارجية: العلاقات السعودية العراقية تشهد زخما إيجابيا
ارتفاع أسعار النفط اليوم.. وخام برنت بـ 83 دولارا للبرميل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالصور.. مدير الأمن العام يطلع في “سدايا” على جهود مركز عمليات الرياض الذكية

بالصور.. مدير الأمن العام يطلع في “سدايا” على جهود مركز عمليات الرياض الذكية

بالصور.. مدير الأمن العام يطلع في “سدايا” على جهود مركز عمليات الرياض الذكية
٠٤:٤٧:١٢ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

استقبل رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عبدالله الغامدي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي وعددًا من قيادات الأمن العام.

التمكين التقني للجهات الأمنية والحكومية

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى موضوعات دعم العمل الأمني عبر تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وما تقوم به سدايا من أدوار في التمكين التقني للجهات الأمنية والحكومية.

واصطحب رئيس سدايا، مدير الأمن العام في جولة بمقر الهيئة شملت مركز عمليات الرياض الذكية، وما يحتويه من منصات وطنية، مثل:

1 – المنصة الوطنية للمدن الذكية.

2 – منصة سواهر اللتين تضمان مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الأمنية والحيوية في مدينة الرياض لدعم المشغلين في مراقبة مستوى الخدمات؛ بهدف رفع مستوى جودة الحياة بالإضافة إلى وجود مؤشرات استراتيجية وتحليلات متقدمة ونماذج محاكاة تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية.

تطوير بنية تحتية وطنية مبتكرة

واستمع البسامي إلى شرح عن جهود “سدايا” في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الاقتصادات العالمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تطوير بنية تحتية وطنية مبتكرة، وإطلاق الطاقة الكامنة للبيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. البسامي في زيارة تفقدية لدوريات الأمن بمحافظة صبيا بجازان

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الذكاء الاصطناعي الهيئة العامة للبيانات سدايا محمد البسامي مدير الأمن العام

مواد ذات صلة

المزيد
خادم الحرمين يدعو قادة البحرين والجزائر وموريتانيا لقمة الدول العربية وأمريكا الجنوبية

خادم الحرمين يدعو قادة البحرين والجزائر وموريتانيا لقمة الدول العربية وأمريكا الجنوبية

٠٩:٢٩ م، الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠١٥
الغذاء والدواء: “رويال شوكولاته” مغشوش ويسبب مضاعفات صحية خطيرة

الغذاء والدواء: “رويال شوكولاته” مغشوش ويسبب مضاعفات صحية خطيرة

٠٢:٤٨ م، الأحد، ٣٠ مارس ٢٠١٤
احتراق شاحنتين إثر حادث مروري على طريق «المدينة – ينبع» السريع.. و«المدني» يباشر (صور)

احتراق شاحنتين إثر حادث مروري على طريق «المدينة – ينبع» السريع.. و«المدني» يباشر (صور)

٠١:١٣ ص، الأحد، ٢٠ مارس ٢٠٢٢
تعرَّف على أماكن مصليات عيد الأضحى المبارك في حائل

تعرَّف على أماكن مصليات عيد الأضحى المبارك في حائل

٠٤:٥٨ م، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *