سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات 4 مليارات ريال

تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضاً 81.94 نقطة ليقفل عند مستوى 10701.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم السعودية- 172 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 130 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعا

وكانت أسهم شركات: سلامة، ودار الأركان، وسايكو، ومدينة المعرفة، وأمريكانا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الإنماء، وسليمان الحبيب، والسعودي الفرنسي، والمجموعة السعودية، واتحاد اتصالات، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.84 % و 4.25 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، ودار الأركان، وبترو رابغ، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الإنماء، والرجحي، والأهلي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 151.48 نقطة ليقفل عند مستوى 18996.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 240 ألف سهم.

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