مَن هو “أيمن السياري” محافظ البنك المركزي الجديد؟

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تم تعيين أيمن السياري محافظا للبنك المركزي السعودي، خلفا للدكتور فهد المبارك الذي أمضى في منصبه عامين، وذلك طبقا لقرار ملكي صادر اليوم.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية”، شغل “السياري” عدة مناصب قيادية سواء داخل البنك المركزي السعودي أو خارجه، ومن ضمن هذه المناصب نائب محافظ البنك المركزي منذ 2019.

مؤهلاته العلمية

وبالنسبة لدراسته ومؤهله العلمي، فهو حاصل على المؤهلات التالية:

– شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

– شهادة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن

– أكمل برنامج الإدارة العامة من جامعة هارفرد

– حاصل على شهادة الـ CFA كمحلل مالي معتمد.

مسيرته العملية

– بدأ حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي كمحلل مالي

– حصل على شهادة بنك Chase Manhattan في التحليل الائتماني

– انتقل للعمل في البنك المركزي السعودي عام 1999

– أعير عام 2003 للعمل في قطاع الأسواق المالية بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي في واشنطن لمدة ثلاثة أعوام

– عُين وكيلاً لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار عام 2013

– عُين نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي في 2019.

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