وسط النيران.. طبيب يباشر توليد امرأة: “أقسم بالله لن أخرج”

تواصل – فريق التحرير:

قدم طبيب مصري نموذجًا فريدًا في التعامل مع الحالات الطارئة، بعد أن نشب حريق داخل المستشفى الذي يعمل به أثناء إجرائه عملية توليد لامرأة، بعد أن أقسم بأنه لن يخرج مهما كلفه ذلك حتى ينتهي من مهمته.

وكان الطبيب يشرف على عملية الولادة في المستشفى الخيري الذي تعرض لحريق في منطقة المطرية بالقاهرة أمس الأربعاء، حيث رفض المغادرة، قائلاً: “أقسم بالله مش هخرج”، وفق ما أفاد شاهد عيان، خوفًا على صحة المرأة وجنينها.

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حريق هائل في المستشفى

ونقفلت صحيفة “المصري اليوم” عن الشاهد، أنه فور بدء الطبيب في إجراءات الولادة، نشب حريق هائل في المستشفى، اضطر خلاله العاملون لترك أماكنهم للنجاة بحياتهم خشية تعرضهم الاختناق أو الحرق بسبب امتداد النيران.

وقال الشاهد، إنه سمع الطبيب وهو يقسم على عدم خروجه من غرفة التوليد إلا بعد أن تضع تلك السيدة مولودها، ويطمئن على حالتها الصحية، رغم انتشار الدخان في المكان.

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الطبيب يرفض مغادرة غرفة العمليات

فعلى الرغم من تعالي الأصوات والصراخ، وهتافات الاستغاثات، إلا أن الطبيب ظل في مكانه مواصلاً أداء مهمته على أكمل وجه رغم انتشار الدخان وكثافته في كل أرجاء المستشفى.

ونجح الطبيب بالفعل في إجراء العملية في وقت قياسي لإنقاذ السيدة وجنينها، ليبدأ بعدها في رحلة الخروج من الغرفة، والتي كانت أشبه بأفلام السينما، ومشاهد تدافع المواطنين في المستشفى المزدحم، كما أفاد شاهد العيان.

وتوفي 3 أشخاص إثر حريق بأحد المستشفيات التابعة لجمعية أهلية بالمطرية، فيما أصيب 32 آخرين أولية جراء الحريق الذي نشب بقسم الأشعة بالمستشفى، بحسب حصيلة رسمية.