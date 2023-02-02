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10 أيام.. إغلاق جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سعود الفيصل بالأحساء
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10 أيام.. إغلاق جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سعود الفيصل بالأحساء

10 أيام.. إغلاق جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سعود الفيصل بالأحساء

10 أيام.. إغلاق جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سعود الفيصل بالأحساء
٠٤:١٥:٤٦ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت أمانة الأحساء، أنها بالتعاون مع مرور المحافظة، فإنها قررت غلق الجزء العلوي لجسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سعود الفيصل ” النجاح سابقاً” لمدة 10 أيام ، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للجسر واستبدال فواصل التمدد.

على سالكي الطريق الالتزام بالمسارات البديلة

ودعت الأمانة المواطنين وسالكي الطريق الالتزام بالمسارات البديلة إسهاماً في عدم حدوث الازدحامات والاختناقات المرورية.

وقبل يومين، رأسَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء رئيس اللجنة العليا لمنتدى الأحساء اجتماعَ اللجنة، مؤكدًا أن ما تحظى به الأحساء من اهتمام ودعم ومبادرات نوعية تتبنَّاها جهات الدولة الاستثمارية والتنموية المختلفة؛ لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في الأحساء، مشددًا على أهمية تتابع الترتيبات لتنظيم دورة متميّزة للمنتدى، بما يواكب جهود ومبادرات التنمية المناطقية الشاملة في إطار رؤية السعودية 2030م.

واطَّلَعَ سموُّه على برنامج المنتدى ومحاوره التي ركَّزت على نقاط القوة والمزايا النسبية التي تتمتع بها الأحساء، وما تزخر به من مقومات وفرص استثمارية وإمكانات واعدة.

ويعتبر المنتدى أهم فعالية تنموية وأبرز حدث اقتصادي واستثماري في الأحساء، متطلعاً أن يُقدَّم في نسخة متميّزة تواكب دوره في صناعة شراكات تنموية فاعلة تُسهم في جذب المشاريع والاستثمارات، وتحفيز إسهامات القطاع الخاص؛ لدعم مسيرة التنمية والتطور في الأحساء.

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الكلمات الدلالية:
أعمال الصيانة الدورية أمانة الأحساء الأحساء تقاطع طريق الملك فهد غلق طريق

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