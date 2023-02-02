كيف تتصرف بشكل صحيح عند حدوث نوبة صرع أمامك؟ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن كيفية التصرف الصحيح مع نوبات الصرع، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصرع.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو توعوي عبر حسابها في موقع “تويتر” يحدد الخطوات السليمة في التعامل مع نوبة الصرع.

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خطوات التعامل السليم مع مريض الصرع

-الخطوة الأولى للتعامل السليم مع مريض الصرع هي تجنّب تحريك المصاب إلا للضرورة.

-إبعاد الأشياء الحادة القريبة منه.

-وضع قطعة ناعمة تحت رأس المصاب.

-تحريك المصاب على أحد الجانبين؛ لتسهيل عملية التنفس.

-تجنّب وضع أي شيء في فم المصاب كي لا يحدث اختناق.

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متى يجب الاتصال بالإسعاف؟

-في حال استمرت النوبة أكثر من 5 دقائق.

– تكرر النوبة مباشرة.

– عدم عودة التنفس إلى الوضع الطبيعي أو التعرض .

– تعرض جسم المريض للأذى خلال النوبة.

وعلى المصاب بالصرع الالتزام بتناول الأدوية والمتابعة الدورية مع الطبيب.