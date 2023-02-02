تحذير عاجل من “الغذاء والدواء” بشأن خطر تخزين المكسرات بهذه الطريقة

تواصل – واس:

كشفت هيئة الغذاء والدواء أن المكسرات تحتوي على عدد من العناصر الغذائية المفيدة، مشيرة إلى أن تناول كميات محددة منها كجزء من النظام الغذائي الصحي مفيد لصحة الإنسان، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون تناولها مصدرًا للملوثات الغذائية.

أهم فوائد تناول المكسرات

وأوضحت أن المكسرات تساعد في الحفاظ على صحة القلب والجهاز الهضمي، وتعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، ونسبة جيدة من الزيوت غير المشبعة، كما تسهم في تعزيز الجهاز المناعي وصحة وسلامة الجلد بسبب احتوائها على العديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين “هـ”.

احذر من خطر تخزين المكسرات بهذه الطريقة

ونصحت الهيئة بشراء المكسرات من أماكن موثوقة، وتجنب شرائها من الباعة المتجولين بسبب احتمالية توفر ظروف تخزين سيئة لديهم تسهم في نمو الفطريات مثل السموم الفطرية “الأفلاتوكسين”، محذرة من خطر السموم الفطرية والمركبات التي تنتجها بعض أنواع الفطريات بطريقة طبيعية عند توفر الظروف البيئية المناسبة لنموها مثل درجة حرارة ونسبة رطوبة مناسبة أثناء التخزين، وتعد سموم الأفلاتوكسين من الملوثات الكيميائية التي قد تسبب الأمراض للإنسان عند التعرض لها واستهلاكها.

يجب التخلص من هذا النوع من المكسرات

ودعت إلى التخلص من المكسرات التي تظهر عليها الإصابات الحشرية أو آثار القوارض، التي تعتبر مؤشرات على سوء التخزين والتداول، وقد تسهم بدورها في توفير البيئة المناسبة لنمو الفطريات.

وحثت على شراء المكسرات بكميات مناسبة قدر الحاجة وحفظها داخل أغلفة بلاستيكية جافة محكمة الإغلاق وتحت درجات حرارة منخفضة، ويفضل أن تكون درجات حرارة التجميد أقل من صفر درجة مئوية.

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