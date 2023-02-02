تظهر في الشتاء.. أعراض الإصابة بمرض رينود في القدم

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الاستجابة الجسدية الطبيعية للبرد هي تضيق الأوعية الدموية، إلا أنه عندما يكون الشخص مصابًا بمرض رينود، يكون تضيق الأوعية الدموية “أكثر حدة”، مما يؤد إلى تغير لون أطراف الأصابع وأصابع القدم عند مواجهة البرد في الشتاء.

ووفقًا لمؤسسة “رينود وتصلب الجلد” الخيرية ببريطانيا، فإن “أصابع اليدين والقدمين قد تتغير من الأبيض إلى الأزرق، ثم إلى الأحمر. هجوم رينود يمكن أن يكون مؤلمًا للغاية، خاصة مع عودة الدورة الدموية. يمكن أن يؤثر رينود أيضًا على الشفاه والأنف والأذنين والحلمات بنفس الطريقة”.

سبب آخر لهجوم رينود هو الإجهاد العاطفي، والذي يمكن أن يؤدي إلى الإحساس بالوخز أو الألم عند عودة الدورة الدموية إلى المنطقة المصابة.

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ما الذي يسبب مرض رينود؟

ويُعتقد أن مرض رينود ناجم عن اضطرابات في الطريقة التي يتحكم بها الجهاز العصبي في الأوعية الدموية.

وهناك دليل على أنه يمكن أن يكون حالة وراثية، لكن لايُعرف الكثير عن سبب تطوره. وبينما يعتبر رينود الأولي “حالة معتدلة”، يمكن أن يكون سبب رينود الثانوي هو أحد أمراض المناعة الذاتية مثل تصلب الجلد، وهو من أمراض المناعة الذاتية، بحسب صحيفة “إكسبريس”.

أعراض تصلب الجلد:

-بقع جلدية سميكة قد يتغير لونها

-الرغبة في الحكة

-جلد مشدود يجعل من الصعب تحريك المفاصل

-كتل صلبة تحت الجلد

-ظهور الأوعية الدموية الدقيقة (الأوردة العنكبوتية) تحت الجلد مباشرة.

تقول الجمعية الطبية: “يحتاج رينود الثانوي إلى مزيد من التحقيق والمزيد من المراقبة الدقيقة لمضاعفات مثل القروح”، إذ يمكن أن تتطور تقرحات في أصابع اليدين والقدمين، مما قد يؤدي بالتالي إلى الإصابة بالعدوى، والتي يمكن أن تكون “مؤلمة للغاية” ويمكن أن تجعل هناك إشكالية في الأنشطة اليومية.

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علامات الإصابة:

-زيادة الألم

-الاحمرار

-تصريف القيح

-التورم.

من المحتمل أن يصاب نصف المصابين بتصلب الجلد بـ “قرحة رقمية”، ولهذا السبب هناك حاجة للمراقبة النشطة للحالة.

التعامل مع الأعراض

-معالجة الأعراض بالحفاظ على الدفء.

-الحفاظ على المنزل دافئًا

-ارتداء ملابس مناسبة للطقس في الخارج.

-ممارسة الرياضة بانتظام.

ممارسة تمارين التنفس أو اليوجا للمساعدة على الاسترخاء، وبالتالي تقليل مشاعر التوتر، والتي يمكن أن تكون محفزًا لرينود.

-“تناول نظام غذائي صحي ومتوازن”، يساعد في منع التراكم غير الضروري للكوليسترول.

-عدم التدخين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الدورة الدموية.

عدم الإفراط في الكافيين، الذي يمكن أن يكون محفزًا آخر لرينود.