عاجل.. ديوان المظالم يُعلن توقف بوابة الخدمات الإلكترونية مؤقتا

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أعلن ديوان المظالم، عن وقف مؤقت لبوابته الرقمية وذلك بسبب إجراء أعمال الصيانة للخدمات الإلكترونية.

الخدمات الإلكترونية متوقفة حتى السبت

وأوضح في بيان عاجل، أنه سعيًا من ديوان المظالم لتطوير خدماته الرقمية وتقديم أفضل الحلول الممكنة لبيئة رقمية آمنة، فإنه ابتداء من اليوم الخميس الساعة 5 مساءً، وحتى الساعة العاشرة من مساء يوم السبت القادم، فإنه من المقرر أن يتم إجراء أعمال الصيانة للخدمات الإلكترونية.

وأكد أنه سينتج عن إجراء أعمال الصيانة للخدمات الإلكترونية، توقف جميع خدمات البوابة الرقمية لديوان المظالم، الداخلية والخارجية.

تنفذ أكثر من 82 برنامجًا تدريبيًا لقضاته

في الوقت نفسه، أعلن ديوان المظالم ممثلًا في الإدارة العامة للشؤون القضائية الانتهاء من برامجها التدريبية بعد أن أتمت تدريب ما يزيد عن 1440 متدربًا.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن برنامج الخطة التدريبية للقضاء الإداري خلال النصف الأول من الهجري الجاري، بمجموع 1307ساعة تدريبية و82 برنامجًا تدريبيًا خاصًا بالقضاة.

خدمات رقمية في كافة تعاملات القضاء الإداري

وأوضح أن البرامج التي نظمها الديوان في خطته التدريبية لقضاته للعام 1444هـ، اشتملت على العديد من المسارات التأسيسية والتطويوية والمتخصصة والتحليلية ركزت في مجمل برامجها على:

1 – قضاء التنفيذ والإثبات.

2 – مستجدات البرامج والخدمات الرقمية في كافة تعاملات القضاء الإداري.

وأشار إلى أنه يولي بمتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف للاهتمام بتدريب الكوادر القضائية والإدارية؛ بهدف:

1 – مواكبة التطور الذي يعيشه ديوان المظالم في المملكة تنظيميًا ورقميًا.

2 – رفع كفاءة الكوادر القضائية وتعزيز جودة المخرجات وفق الآليات والتنظيمات المستجدة.

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