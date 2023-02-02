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“الصحة”: 52 إصابة جديدة بكورونا اليوم.. وتعافٍ 35 آخرين
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“الصحة”: 52 إصابة جديدة بكورونا اليوم.. وتعافٍ 35 آخرين

“الصحة”: 52 إصابة جديدة بكورونا اليوم.. وتعافٍ 35 آخرين

“الصحة”: 52 إصابة جديدة بكورونا اليوم.. وتعافٍ 35 آخرين
٠٣:٣٣:٠٤ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 828064 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815605 حالة ولله الحمد.

تسجيل حالتي وفاة

وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9577 حالة وفاة، موضحة أن عدد الحالات الحرجة 31 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصينية، منذ أيام، أن الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا تقترب من نهايتها.

تراجع عدد الإصابات

وفي إشارة إلى تراجع عدد الإصابات، أكد المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية، أن الوفيات اليومية الناتجة عن الفيروس قد تراجعت بنحو 80% منذ بداية الشهر الجاري.

الموجة ربما بدأت بالانحسار

وأوضح أن الموجة ربما بدأت بالانحسار، منذ أن بلغت ذروتها عندما كانت المستشفيات ومحارق الجثث مكتظة.

وبعد إعلان سابق عن وفاة نحو 60 ألف شخص في المستشفيات جراء الفيروس خلال شهر، كشف المركز الأسبوع الماضي عن وفاة قرابة 13 ألف شخص بين 13 و19 يناير، بسبب أمراض مرتبطة بالوباء.

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