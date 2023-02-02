“المرور” يطرح لوحات إلكترونية جديدة في مزاد عبر “أبشر”

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طرحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وينتهي المزاد بانتهاء اليوم على ما أفادت الإدارة في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”.

طريقة الوصول إلى الخدمة

وحددت إدارة المرور طريقة الوصول إلى الخدمة كالتالي:

-تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

-اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

اختيار المرور.

-اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

في سياق متصل، أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية القيادة الآمنة، كما وجهت العديد من النصائح لقيادة آمنة على الطرق.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: إن القيادة الآمنة تساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات والحد من الحوادث المرورية على الطرق.

وتشمل أدوات القيادة الآمنة ما يلي:

– القيادة في حدود السرعات المسموحة على الطرق

– تخصيص وقت كاف للرحلة لتفادي السرعة أو متغيرات الطريق

– ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك لاتخاذ رد الفعل المناسب في أي موقف

– التركيز وعدم الانشغال بأي شيء غير القيادة على الطريق

– إعطاء حقوق الأفضلية في المرور.

– استخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات أو المسارات

– القيادة بحرص شديد في الظروف المناخية القاسية لاسيما في حالة هطول الأمطار

– استخدام حزام الأمان بشكل دائم

– استخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق

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