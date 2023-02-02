الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة.. طريقة التقديم
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جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة.. طريقة التقديم

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة.. طريقة التقديم

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة.. طريقة التقديم
٠٢:٥٠:٠٠ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” عن توفر فرص وظيفية شاغرة.

وكشفت الجامعة عبر موقعها الالكتروني كافة تفاصيل الوظائف وشروط شغلها.

وأوضحت الجامعة أنه يتم التقديم على هذه الوظائف عبر الرابط التالي: “اضغط هنا”

في وقت سابق، أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالريوس وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

المسميات الوظيفية

1.مدير الإستراتيجية والتخطيط

المؤهلات والمتطلبات

-بكالوريوس في إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو التسويق أو المالية أو أي مجال ذي صلة، ماجستير في إدارة الأعمال هو ميزة إضافية مع تفضيل الدكتوراه.

-ما لا يقل عن 8-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في قطاع التخطيط الاستراتيجي للشركات.

-خبرة تقدمية في العلاقات والشراكات الاستراتيجية.

2- قيادة الابتكار التكنولوجي

المؤهلات والمتطلبات

-درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات أو هندسة الكمبيوتر أو الهندسة الكهربائية أو التخصصات ذات الصلة.

-خبرة أكثر من 8 سنوات في التكنولوجيا في مختبرات الابتكار أو مرافق البحث أو تكنولوجيا المعلومات.

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جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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