النظام الإيراني يعتقل 185 شخصًا بمحافظة بلوشستان

تواصل – فريق التحرير:

كشف وسائل إعلام إيرانية، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 185 شخصًا بمحافظة بلوشستان شرف البلاد، خلال الشهر الماضي.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد قامت القوات الأمنية باعتقال المدرس كامران آسا في كرمانشاه، غربي البلاد وهو شقيق كيانوش آسا، طالب الماجستير في جامعة العلوم والتكنولوجيا، الذي قُتل على يد القوات الأمنية في احتجاجات سابقة.

مناشدة مسؤولين من حوالي 80 دولة لدعم المظاهرات

فيما دعا المئات من المسؤولين والمنظمات عالمية، بمن فيهم رؤساء جمهورية سابقين، ووزراء وحائزين على جوائز نوبل، ومنظمات دولية، ونشطاء وكبار مسؤولين من حوالي 80 دولة، إلى تضامن عالمي مع الانتفاضة الإيرانية المطالبة بالحرية.

أزمة إنسانية في مدينة “خوي” التي تعرضت لزلزال

فيما أشارت وكالة “إيسنا”، إلى الأزمة الإنسانية في مدينة “خوي” الإيرانية التي تعرضت لزلزال قبل أيام، مؤكدة وجود شح في عدد الخيام التي يحتاجها المتضررون، وأن أهالي المدينة قضوا عدة أيام تحت وطأة البرد القارس، ودون خيام مما جعلهم يعترضون على وضعهم الراهن.

هجوم سيبراني كبير يعطل خدمة الإنترنت

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه وزير الاتصالات الإيراني، أن الخلل الشديد في خدمة الإنترنت خلال الأسبوع الماضي كان نتيجة لـ”هجوم سيبراني كبير”، مؤكدا أن شبكة الإنترنت في الأسبوع الماضي شهدت ضعفا شديدا جراء هذه الحادثة.

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