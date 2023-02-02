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استدعاء 830 سيارة “أودي” لاحتمالية تطاير شظايا تسبب إصابات خطيرة
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استدعاء 830 سيارة “أودي” لاحتمالية تطاير شظايا تسبب إصابات خطيرة

استدعاء 830 سيارة “أودي” لاحتمالية تطاير شظايا تسبب إصابات خطيرة

استدعاء 830 سيارة “أودي” لاحتمالية تطاير شظايا تسبب إصابات خطيرة
٠٢:٢١:٢٨ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 830 مركبة أودي بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حادة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك قد يتسبب ذلك في وقوع إصابات خطيرة حال وقوع حادث.

استدعاء 40 مركبة

وفي وقت سابق، استدعت الوزارة 40 مركبة، من نوع دودج “Durango” رام “2500”، موديلات سنة 🗓 2019 – 2022

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن سبب الاستدعاء وجود لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل قد يؤدي إلى ضعف أداء عمل نظام الثبات الإلكتروني مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء البرمجة والإصلاحات اللازمة مجانا.

وأيضا، اعلنت الوزارة عن استدعاء 2264 سيارة “كيا سبورتاج”، بسبب خلل في وحدة التحكم الهيدروليكي لنظام الفرامل قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي وخطر نشوب حريق.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء يشمل سيارات من موديل 2014 إلى 2016.

كيا سبورتاج

وحثت الوزارة ملاك هذه السيارات إلى التواصل مع شركة “الجبر” التجارية لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء نحو 9 آلاف من مركبات هيونداي، وذلك لإصلاح بعض الخلل الذي تم اكتشافه مؤخرًا.

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