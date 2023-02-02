عاجل ورسميًا.. “حساب المواطن” يكشف موعد صرف دعم الدفعة 63

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “حساب المواطن” أنه سيتم صرف دعم “الدفعة 63” يوم الخميس المقبل.

وقالت “خدمة المستفيدين”، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين، إنه “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 63 يوم الخميس بتاريخ “9 فبراير”.

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كيفية الاستعلام عن حساب المواطن؟

-الدخول الموقع الرسمي للبرنامج.

– إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

-أدخل رقم الهاتف المحمول في الحقل المخصص.

-التحقق من جميع البيانات المدخلة في الحقول المخصصة لهذا الغرض.

-أدخل رمز التحقق الذي سيتم إرساله إليك عبر رسالة نصية.

-يتم عرض جميع تفاصيل الأهلية.

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حقيقة توقف البرنامج بعد شهرين

وكان برنامج “حساب المواطن” كشف مؤخرًا حقيقة ما تردد عن وقفه بعد شهرين من الآن، وذلك في سياق رده على استفسار لأحد المستفيدين عبر حساب “العناية بالعملاء” على موقع “تويتر”.

وأكد أن “البرنامج لا يزال قائم علما بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.