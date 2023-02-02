توضيح عاجل من “حساب المواطن” بشأن الحساب البنكي للمستفيدين

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “حساب المواطن”، عن الحالات المتعلقة بالحساب البنكي، التي يحق للمستفيد خلالها الحصول على الدعم المقدم من البرناج، أو ووقفه.

وأوضح أنه يمكن للمستفيد من الدعم تغيير “الآيبان البنكي” عن طريق حسابه في الموقع الإلكتروني، وذلك على النحو التالي:

-تسجيل الدخول.

-اختيار تفاصيل الطلب.

-بيانات الحساب البنكي.

-يجب أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب.

-ستصل رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

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إيقاف خدمات المستفيد

وأوضح أنه في حال وجود إيقاف خدمات على المستفيد في حين أن الحساب البنكي الخاص به المسجل لدى البرنامج “نشط” وكان مستحقًا للدعم، فيمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهته أي مشكلة فتتم معالجتها من قبل البنك.

تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 يناير

وفي حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 يناير، سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر “مارس”، ويتم صرف الدعم في حال كان المستفيد مستحقًا على الآيبان السابق، إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا، وستصل رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان، على ما أفاد “حساب المواطن”.

الحساب البنكي الخاص بالمستفيد “غير نشط”

أما في حال كان الحساب البنكي الخاص بالمستفيد “غير نشط” فلن يتم صرف الدعم، وستكون حالة الدفعة لديه “مرفوضة”، وفي حال تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 يناير سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر “مارس”، وفي حال وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات، بحسب البرنامج.

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برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.