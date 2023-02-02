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“شؤون الحرمين” تعلن عن توفر وظائف مؤقتة للجنسين.. الشروط وطريقة التقديم
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“شؤون الحرمين” تعلن عن توفر وظائف مؤقتة للجنسين.. الشروط وطريقة التقديم

“شؤون الحرمين” تعلن عن توفر وظائف مؤقتة للجنسين.. الشروط وطريقة التقديم

“شؤون الحرمين” تعلن عن توفر وظائف مؤقتة للجنسين.. الشروط وطريقة التقديم
٠١:٥٩:٤٢ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للسعوديين والسعوديات، للعمل بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي خلال موسم رمضان لهذا العام 1444هـ.

والوظائف وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط:

  •  سعودي الجنسية.
  •  أن لا يكون على رأس عمل آخر .
  •  أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.
  •  اجتياز المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم:

أوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/07/14هـ الموافق 2023/02/05م ولمدة 3 أيام.

كان مجلس شؤون المسجد الحرام، قد بحث الاستعدادات لاستقبال الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن خلال شسهر رمضان، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لمعتمري وقاصدي البيت الحرام.

وناقش مساعد الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد مع أعضاء المجلس، آلية تطوير الأعمال بما يتماشى مع خطط الرئاسة (2024) والاستعدادات المثلى في تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب بما يواكب الكثافات العددية لقاصدي رواد بيت الله الحرام لهذا العام ١٤٤٤ه

رابط التقديم – (اضغط هنا).
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