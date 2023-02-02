تقطع 300 كم بالشحنة الواحدة.. تدشين أول حافلة ركاب كهربائية في جدة

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شهدت مدينة جدة؛ اليوم الخميس، تدشين أول حافلة كهربائية لنقل الركاب في شوارعها وتعمل الشاحنة المصنعة محليا ببطارية تمكنها من قطع 300 كم بالشحنة الواحدة.

ووفقًا لفضائية “الإخبارية”، فإن الحافلة الكهربائية الأولى ستعمل وفق إطار ومسار محدد، وتتميز بالحفاظ على البيئة، وتسمى “صديقة للبئية”، موضحة أنها تعتمد على الطاقة النظيفة (الطاقة البديلة) وتستطيع قطع 300 كلم عن طريق بطاريتها.

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تجربة ابتدائية

وأشارت إلى أن تصنيع الحافلة جاء في إطار اتفاقية بين الهيئة العامة للنقل وشركة الجفالي لتصنيع هذا النوع كتجربة ابتدائية سيتم تطبيقها وفق مسارات محددة ولم يتم تحديد هذه المسارات حتى اللحظة.

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ولفتت إلى أن الحافلات ستعمل على مسارات محددة لفترة معينة ثم سيتم تعميمها على كل المسارات، حيث يأمل أن تؤدي إلى تخفيف الزحام في جدة ويتم تطبيق التجربة في أماكن أخرى بالمملكة.

ومن المقرر أن تستمر العملية التجريبية للتشغيل لمدة أشهر، قبل تقييم التجربة من قبل اللجان الفنية المختلفة، وهل ستكون ذات جدوى وبالإمكان تعميمها من عدمه.