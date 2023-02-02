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في 6 أشهر.. ديوان المظالم ينفذ أكثر من 82 برنامجًا تدريبيًا للقضاة

في 6 أشهر.. ديوان المظالم ينفذ أكثر من 82 برنامجًا تدريبيًا للقضاة

في 6 أشهر.. ديوان المظالم ينفذ أكثر من 82 برنامجًا تدريبيًا للقضاة
٠١:٥٠:١٣ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلن ديوان المظالم ممثلًا في الإدارة العامة للشؤون القضائية، الانتهاء من برامجها التدريبية بعد أن أتمت تدريب ما يزيد عن 1440 متدربًا.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن برنامج الخطة التدريبية للقضاء الإداري خلال النصف الأول من الهجري الجاري، بمجموع 1307ساعة تدريبية و82 برنامجًا تدريبيًا خاصًا بالقضاة.

خدمات رقمية في كافة تعاملات القضاء الإداري

وأوضح أن البرامج التي نظمها الديوان في خطته التدريبية لقضاته للعام 1444هـ، اشتملت على العديد من المسارات التأسيسية والتطويوية والمتخصصة والتحليلية ركزت في مجمل برامجها على:

1 –  قضاء التنفيذ والإثبات.

2 – مستجدات البرامج والخدمات الرقمية في كافة تعاملات القضاء الإداري.

وأشار إلى أنه يولي بمتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف للاهتمام بتدريب الكوادر القضائية والإدارية؛ بهدف:

1 –  مواكبة التطور الذي يعيشه ديوان المظالم في المملكة تنظيميًا ورقميًا.

2 –  رفع كفاءة الكوادر القضائية وتعزيز جودة المخرجات وفق الآليات والتنظيمات المستجدة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الإدارة العامة للشؤون القضائية برنامج الخطة التدريبية تدريب موظفين ديوان المظالم

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