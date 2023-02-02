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هيئة للمقيّمين المعتمدين تنوه لهذه المتطلبات الهامة عند تقييم العقارات
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هيئة للمقيّمين المعتمدين تنوه لهذه المتطلبات الهامة عند تقييم العقارات

هيئة للمقيّمين المعتمدين تنوه لهذه المتطلبات الهامة عند تقييم العقارات

هيئة للمقيّمين المعتمدين تنوه لهذه المتطلبات الهامة عند تقييم العقارات
٠١:٠٩:١٨ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أكدت الهيئة العامة للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، ضرورة التقيُّد بالمتطلبات النظامية والمهنية عند تقييم العقارات والعقارات الاستثمارية.

متطلبات هامة عند تقييم العقارات والعقارات

وأوضحت في بيان لها، أن التقيد بالشروط واجب عند تقييم العقارات والعقارات الاستثمارية لأغراض القوائم المالية باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم، ووجوب إيداع التقارير في حساب المنشأة ضمن منصة “قيمة الإلكترونية”، لاطلاع الهيئة على تلك التقارير وفحصها وإجراء أعمال الرقابة حيالها.

تعميمٍ عام موجه لمنشآت التقييم العقاري

وفي تعميمٍ موجه لمنشآت التقييم العقاري، أكدت أنه بالتنسيق القائم بينها وبين هيئة السوق المالية حيال ذلك؛ فإنه تم رصد التقارير التي لم يتم إيداعها في منصة “قيمة”، أو التي لم تتبع في إعدادها المتطلبات النظامية والمهنية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح والمعايير وأدلة الممارسة المعتمدة من الهيئة؛ باتخاذها الإجراءات النظامية للمساءلة وإيقاع العقوبات والجزاءات تجاه المخالفين.

ضوابط ومعايير لازمة لأعمال التقييم

وأشارت الهيئة، إلى ما تضمنته المادة الثانية من نظام المقيّمين المعتمدين، التي تهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، بالإضافة إلى ما تضمنته المادة “الثالثة والعشرون / ” من أن الهيئة تسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية؛ للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق معايير التقييم والتقييد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية.

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أخبار السعودية العقارات الاستثمارية الهيئة العامة للمقيّمين المعتمدين تقويم تقييم العقارات

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