دولة أوروبية تُعلن طرد دبلوماسيين روس.. وموسكو ترد

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات النمساوية اليوم الخميس، أنها قررت طرد مجموعة من الدبلوماسيين الروس من أراضيها وأنهم اصبوا غير مرغوب فيهم.

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف

وفي الوقت الذي وصلت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية إلى كييف وتؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، كان القرار النمساوي بطرد 4 دبلوماسيين روس على خلفية استمرار التعنت الروسي ومبدأ المعاملة بالمثل.

من ناحيته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تصعيد الصراع في أوكرانيا من قبل الغرب أصبح أمرا واضحا.

وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أوضح الوزير، أن روسيا تسعى جاهدة لإبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة من روسيا الاتحادية.

وأضاف أنه كان هناك إمكانية لحل الأزمة سياسيا لكن لا أحد في الغرب يريد من نظام كييف بدء المفاوضات، مشيرًا إلى أن موسكو تعلم أن زيلينسكي ليس شخصية مستقلة بل يتم الضغط عليه من الغرب.

فيما كشف وزير الدفاع الأمريكي، أن واشنطن تبذل ما بوسعها لمساعدة أوكرانيا قبل الهجوم المضاد في الربيع، مؤكدًا أن مجموعة بوينج تفوز بعقد قيمته 1,6 مليار دولار لتزويد صواريخ بالستية بأنظمة توجيه.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع البريطانية انه من المرجح أن غزو أوكرانيا العقوبات الدولية تسببا بتقويض دور روسيا كمورد موثوق للأسلحة.

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