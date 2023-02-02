لماذا أصبحت السيارات الكهربائية أكثر تكلفة في التشغيل من نظيراتها التقليدية؟

تواصل – وكالات:

إحدى المميزات للسيارات الكهربائية كما يقول المطورون، إنها أقل تكلفة من نظيرتها التي تعمل بالوقود التقليدي، إلا أنها على ما يبدو فقدت هذه الميزة نسبيًا.

فقد استطاع مالكو السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين لأول مرة منذ أكثر من عام، أن يوفروا أموالاً أكثر من أولئك الذين يقودون نظيراتها الكهربائية.

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انخفاض أسعار الوقود التقليدي

وجدت دراسة أجرتها شركة الاستشارات “أندرسون إيكونوميك جروب””، أنه مع انخفاض أسعار الوقود التقليدي المتضخمة في نهاية العام الماضي، كانت تكلفة الوقود لمعظم سيارات محرك الاحتراق الداخلي (ICE) أرخص نسبيًا في الربع الأخير من عام 2022، من شحن سيارة كهربائية مثيلة، وفقًا لما نقله موقع “ياهو فاينانس”، واطلعت عليه موقع “العربية.نت”.

وفي مقابل ارتفاع أسعار الكهرباء العام الماضي، انخفضت تكلفة القيادة لمسافة 100 ميل في سيارة تعمل بالبنزين بأكثر من 2 دولار في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022.

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فارق التكلفة في الطاقة

وتتبعت الدراسة التكلفة الأساسية للطاقة للسيارات التي تعمل بالبنزين والديزل والكهرباء، بالإضافة إلى ضرائب ورسوم الطرق، والتكاليف المضافة لسيارات محركات الاحتراق الداخلي ونظيراتها من السيارات الكهربائية والتي تستلزم وجود شواحن أو تكلفة الوصول إلى محطات الشحن والتي لا زالت غير منتشرة بصورة كافية بعد.

وركزت الدراسة على احتساب التكاليف للسيارات التي تسير 12000 ميل في السنة، ووجدت أنه في الربع الرابع من عام 2022، دفع سائق سيارة تعمل بالبنزين في المتوسط حوالي 11.29 دولار لتزويد سيارته بالوقود لمسافة 100 ميل من القيادة أو أكثر من 160 كيلو مترًا.

وكان هذا أرخص بنحو 31 سنتًا مما دفعه سائق سيارة كهربائية متوسطة السعر لشحن سيارته في المنزل، وأكثر من 3 دولارات أقل مما يدفعه سائقو السيارات الكهربائية عند شحن سياراتهم في محطة وقود.

وقال الخبراء إنه ما لم تكن تقود سيارة كهربائية فاخرة باهظة الثمن، فإنك تخسر نقودًً في شحن سيارتك مقابل دفع ثمن الوقود.