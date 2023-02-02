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في يناير.. الصناعة تُصدر أكثر من 36 ألف “شهادة منشأ” بخمسة نماذج

في يناير.. الصناعة تُصدر أكثر من 36 ألف “شهادة منشأ” بخمسة نماذج

في يناير.. الصناعة تُصدر أكثر من 36 ألف “شهادة منشأ” بخمسة نماذج
١٢:٢٥:٥٨ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 36 ألف “شهادة منشأ” منذ انتقال إصدار “خدمة شهادات المنشأ” لها في مطلع يناير الماضي.

دعم وتسهيل الخدمة للمصدرين

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار سعيها لدعم وتسهيل الخدمة للمصدرين في مختلف القطاعات سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.

خدمة شهادات المنشأ تتضمن خمس نماذج

وأضاف أن شهادة المنشأ، تعتبر وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد شاملاً المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم، حيث تتضمن الشهادة خمسة نماذج، هي:

1 – شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية.

2 – شهادة المنشأ نموذج (A) الخاصة بنظام الأفضليات المعمم.

3 – شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

4 – شهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة.

5 – شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية لباقي الدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنه يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال هذا الرابط.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الثروة المعدنية خدمة شهادات المنشأ شهادة منشأ وزارة الصناعة

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