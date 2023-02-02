“صفقة رائعة”.. طائرات مسيرة مقابل دولار واحد

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عرضت “جنرال أتوميكس ايرونوتيكال سيستمز” الأمريكية الرائدة في صناعة الطائرات المسيّرة المخصصة للمراقبة العسكرية، أمس الأربعاء، على أوكرانيا بيع طائرتين مقابل دولار واحد فقط، حال موافقة الحكومة الأمريكية على الصفقة.

وقالت الشركة إنها ظلت تحض واشنطن منذ أشهر على تزويد أوكرانيا بطائرات من طراز “جراي إيجل” و”ريبر” التي تنتجها وسبق أن استخدمتها القوات الأمريكية بشكل كبير في أفغانستان وسوريا والعراق ومناطق نزاع أخرى، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

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التحليق لمسافات طويلة وارتفاعات متوسطة

وأضافت أن “الطائرات المسيّرة القادرة على التحليق لمسافات طويلة وارتفاعات متوسطة هي أكثر ما تحتاجه أوكرانيا الآن في حربها ضد روسيا”.

وقال ليندن بلو، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: “منذ بداية الغزو الروسي، بدأنا في البحث عن خيارات للاستجابة عبر منتجاتنا لطلبات القوات الأوكرانية، بما في ذلك تزويدها مسيّرات (أم كيو ناين ريبير) و(أم كيو وان سي جراي إيجل)”.

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تدريب مشغلين أوكرانيين بالمجان

وأضاف أن الشركة “عرضت تدريب مشغلين أوكرانيين لطائراتها دون أي كلفة على الحكومتين الأميركية أو الأوكرانية”، فيما أبدت أيضًا استعدادها لتسليم أوكرانيا مسيّرتين من تلك المخصصة للتدريب مع محطة تحكم أرضية وأجهزة أخرى، مقابل مبلغ رمزي هو دولار واحد فقط.

وأوضح أنه سيتعين على أوكرانيا أو أي جهة أخرى دفع تكاليف تجهيز الطائرات ونقلها وإعدادها لنشرها في الجو فوق ساحة المعركة، واصفًا العرض بأنه “صفقة رائعة بدون شروط أو قيود”.

وتابع: “المطلوب فقط موافقة حكومة الولايات المتحدة”، مشيرًا إلى حاجة القوات الأوكرانية للهيمنة المعلوماتية من أجل كسب هذه الحرب.