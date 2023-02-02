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عاجل.. وزير الحج: تأشيرة المرور “ترانزيت” متاحة لزيارة المملكة 4أيام مجانًا
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عاجل.. وزير الحج: تأشيرة المرور “ترانزيت” متاحة لزيارة المملكة 4أيام مجانًا

عاجل.. وزير الحج: تأشيرة المرور “ترانزيت” متاحة لزيارة المملكة 4أيام مجانًا

عاجل.. وزير الحج: تأشيرة المرور “ترانزيت” متاحة لزيارة المملكة 4أيام مجانًا
١٢:٢٦:٠٤ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، أن تأشيرة المرور “ترانزيت” متاحة لزيارة المملكة لمدة أربعة أيام مجانًا.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن التأشيرة تتيح التنقل بين المدن وأن المسلمين المسافرين يستطيعون أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.

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مميزات التأشيرة

وأكد أن الخدمة فورية للمسافرين جوًا عبر “@saudi_airlines“، أو عبر “@flynas“، موضحًا عددًا من النقاط الهامة في هذا الشأن، أبرزها:
1 – منافع التأشيرة:
– تأدية العمرة.
– حضور الفعاليات.
– زيارة المسجد النبوي.
– لقاءات الأعمال لاقصيرة.
2 – التكلفة:
– مجانًا.
3 – خطوات الإصدار:
– حجز التذكرة.
– تعبئة نموذج طلب التأشيرة.
– اختيار طلب تأشيرة في مرحلة تأكيد التذكرة.
4 – الصلاة والشروط:
– تصدر التأشيرة فقط مع رحلات الطيران، “ترانزيت”.
– تسمح لحاملها بدخول المملكة والبقاء فيها 4 أيام ” 96 ساعة”.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت الإثنين الماضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين “جوًا” إلكترونيًا.

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أهداف الخدمة

وتهدف الخدمة إلى ما يلي:

1- تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض

2- تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها

وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

وأوضحت الوزارة أن الحصول على التأشيرة سيكون من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة “جوًا” عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، ليتم تمريرها آليًا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

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