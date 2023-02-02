عاجل.. اعترافات قاتلة المبتعث “الغريبي”: هكذا استدرجته وغدرت به

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بعدما انتهت الشرطة من التحقيقات كافة، أكد عم المبتعث المغدور به في الولايات المتحدة، الوليد الغريبي، أن المتهمة ستمثل أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا في منتصف فبراير الجاري.

ووفقًا لما أدلت به أثناء الاستجواب، أوضح سعد الغريبي أن المتهمة نيكول ماري روجرز طلبت من ابن شقيقه المساعدة في نقل أغراضها، وعندما صعد معها إلى غرفتها قامت بطعنه ورميه في الحمام المشترك ولاذت بالفرار.

ورفضا محكمة فيلادلفيا، الإفراج المؤقت عن المتهمة (19 عامًا) بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة، وفقًا لفضائية “العربية”.

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تفاصيل الجريمة

ووقعت الجريمة يوم الاثنين قبل الماضي، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، حيث قامت المتهم بطعن الغريبي (25 عامًا) مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة قبل أن تفر هاربة من موقع الجريمة.

وعندما توجهت صاحبة المنزل إلى مكان الحادث وجدت الغريبي غارقًا في الدماء بالطابق الثالث وتحديدًا في الحمام.

ووصفت صاحبة المنزل، الغريبي بأنه شاب خلوق جدًا، وتحدثت عنه بإسهاب وكانت تبكي على خسارتها لما وصفته بأنه “صديق رائع”، وأشارت إلى أن المتهمة استأجرت غرفة في المنزل لمدة 18 يومًا، لافتة إلى أنه كانت هناك مشكلة بين المتهمة والمجني عليه دون توضيح للتفاصيل.

واستدعى الجيران صاحبة المنزل عقب الحادث، حيث أخبروها بأنهم يسمعون أصوات مخنوقة لا يعرفون مصدرها، وعندما وصلت وجدل نيكول ميري تنزف بطريق غريبة وتشاجرت معها.

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هروب المتهمة فور الحادث

وبعد المشاجرة هربت ميري على الفور واستقلت سيارتها وأقلعت، فبحثت صاحبة المنزل في الشقة لمعرفة ماذا يحدث فوجدت باب الحمام مغلقًا وحاولت بكل الطرق فتحه.

وعندما فتحت الباب تفاجأت بوليد غارقًا في دمائه داخل الحمام ويصارع ويلفظ أنفاسه الأخيرة، وحاولت الاتصال بالشرطة، وعندما وصلت أعلنت عن وفاته.