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اليورو يُسجل 4.13.. أسعار العملات مقابل الريال اليوم

اليورو يُسجل 4.13.. أسعار العملات مقابل الريال اليوم

اليورو يُسجل 4.13.. أسعار العملات مقابل الريال اليوم
١١:٥٣:٠٧ ص، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس  الموافق 2 من فبراير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.13 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.32

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.65

فرنك سويسري 4.13

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.08 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.29

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.62

فرنك سويسري 4.10

وأول أمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.07 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أول أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.29

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.63

فرنك سويسري 4.05

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الكلمات الدلالية:
الدولار العملات اليورو سعر العملات سعر اليورو

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