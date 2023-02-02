فاجعة حريق القريات.. اللحظات الأخيرة في حياة الأب وأبنائه الستة يرويها عم الضحايا

تواصل – فريق التحرير:

فجرت فاجعة وفاة أسرة مكونة من 7 أفراد، بينهم 3 أطفال، بسبب حريق ناتج عن استعمال المدفأة بمحافظة القريات فجر يوم الثلاثاء، مشاعر حزن واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وقع الحادث بعد ساعات فقط من حضور أسرة عافت الشراري حفل زفاف الأخ الأصغر، بعد أن اشتعلت النار في إحدى غرف المنزل فجرًا، مما أدى إلى وفاة 6 أبناء ووالدهم، ونجاة الأم بعد نقلها للمستشفى في اللحظات الأخيرة.

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تفاصيل الحادث

وروى شاكر الشراري شقيق رب الأسرة المتوفى لموقع “العربية.نت”، تفاصيل الحادث، قائلاً: اللحظات الأخيرة التي جمعت الأسرة بشقيقي المتوفى رحمه الله، كانت خلال استقبالنا الضيوف في حفل زفاف شقيقنا الأصغر، حيث توفي في الحادث المؤلم 6 من الأبناء وهم: يزيد وياسر ويزن ومازن ووعد وعهد، كما توفي والدهم، ونجت والدة الأطفال من الموت، وهي لا تعرف إلى الآن مصير الأسرة”.

وأضاف “المصائب تحتاج إلى الصبر، وستكون عملية الدفن والصلاة عليهم في مسجد خادم الحرمين اليوم الخميس”.

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الحريق شب في إحدى غرف المنزل

وكان الدفاع المدني كشف عن وفاة 7 أفراد، بينهم 3 أطفال، مصرعهم في بيت واحد، في حين أصيب شخص ثامن، إثر حريق نشب فجر يوم الثلاثاء الماضي في إحدى غرف المنزل الواقع في محافظة القريات.

وأعلن المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحي، أن بلاغًا ورد من الدوريات الأمنية بمحافظة القريات عند الساعة 04:54 من فجر اليوم، يفيد بتصاعد أدخنة ونيران من منزل مكون من دور أرضي بحي التسهيلات، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، واقتحام المنزل وإخماد الحريق.

وأضاف أنه “تم العثور على أربع حالات في حالة حرجة تم نقلهم للمستشفى، توفي منهم ثلاث حالات، كما تم العثور على 3 أطفال متوفين في إحدى الغرف وجثة أخرى لرجل”، وفق “العربية نت”.

وأشار النقيب الضويحي إلى أنه من خلال المعاينة الأولية للحادث تبين أن الحريق نشب داخل غرفة مساحتها 4*5 متر مربع تقريبًا داخل منزل مكون من دور أرضي، لافتًا إلى أن هذه الغرفة تستخدم لنوم الأطفال، وقد عُثر بداخلها على جثث الأطفال.

وسُلّم الحادث إلى مركز شرطة الفيصلية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقدم النقيب الضويحي تعازيه الحارة لذوي المتوفين، سائلا الله الرحمة والمغفرة للمتوفين، والصبر والسلوان لذويهم، والشفاء العاجل للمصابين، معرباً عن أسفه لحدوث مثل هذه الحوداث التي تسفر عن وفيات وإصابات.

وجدد الدعوة والتأكيد على ضرورة تركيب كواشف الدخان في المنازل وعدم الاستهانة بها لما لها من دور كبير في الكشف عن الحريق قبل تفاقمه، مما يؤدي إلى التقليل من حوادث الحريق وتفادي خسارة الأرواح.