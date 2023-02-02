جامعة الملك سعود تفتح باب القبول في برنامجي “‏ماجستير العلوم في الأمن السيبراني”

تواصل – واس:

أعلنت جامعة الملك ممثلة في قسم الدراسات العليا، فتح باب التقديم على برنامجين جديدين للماجستير للعام الجامعي 1445 هـ، “ماجستير العلوم في الأمن السيبراني و‏ماجستير الآداب في تقنيات التعليم”.

التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد

وأوضحت أن هذه البرامج يتم طرحها بنظام المقررات وخارج أوقات الدوام الرسمي،‏ علمًا بأن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 5 /2 /2023 م وحتى 12 /2 /2023 م، وأنه يمكن التعرف على شروط القبول ومتطلباته من خلال هذا الرابط.

التقديم متاح عبر البوابة الإلكتروني

وأضافت أن التقديم متاح عبر البوابة الإلكترونية فقط، ولن تستقبل العمادة المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا، مشيرة إلى أن بوابة القبول للتقديم على الدراسات العليا مبرمجة بناءً على الشروط العامة للجامعة والخاصة للكليات والأقسام والبرامج التي جرى تحديثها هذا العام وفقاً للائحة المنظمة للدراسات العليا واستجابة لاحتياجات المجتمع وتوفير فرصة أكبر للراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم، والرغبة تظهر حسب البيانات المطلوبة وبعد تحقيق جميع الشروط.

يجب تحقيق جميع الشروط العامة للقبول

كما أنه يجب تحقيق جميع الشروط العامة للقبول للجامعة والخاصة للكليات والأقسام عند تقديم الطلب خلال فترة التقديم عبر بوابة القبول، مبينًة أنه لن يتم إصدار قبول نهائي في حال عدم تحقيق الشروط كافة خلال فترة فتح البوابة.

وأكدت الجامعة، أنه يحق لعمادة الدارسات العليا إلغاء الطلب، وكذلك التراجع عن قرار القبول في حال ثبت عدم صحة البيانات والوثائق المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني.

وطالبت الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاطلاع على موقع العمادة أو التواصل على إيميل وهواتف العمادة خلال فترة التقديم فقط، أو حساب العمادة على تويتر أو البريد الإلكتروني، داعية المتقدمين إلى كتابة الاسم ورقم الهوية والكلية والقسم والبرنامج الذي يرغب التقديم عليه عند الإرسال على البريد الإلكتروني لمساعدته بشكل أفضل.

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