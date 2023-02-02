“شؤون المسجد الحرام” يُناقش الاستعدادات لرمضان وتحسين الخدمات لضيوف الرحمن

تواصل – فريق التحرير:

بحث مجلس شؤون المسجد الحرام، الاستعدادات لاستقبال الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن خلال شسهر رمضان، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لمعتمري وقاصدي البيت الحرام.

وناقش مساعد الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد مع أعضاء المجلس، آلية تطوير الأعمال بما يتماشى مع خطط الرئاسة (2024) والاستعدادات المثلى في تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب بما يواكب الكثافات العددية لقاصدي رواد بيت الله الحرام لهذا العام ١٤٤٤هـ.

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تطوير الخدمات المقدمة في المسجد الحرام

وبحث الاجتماع أيضًا، أهم الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة في المسجد الحرام وكيفية تطويرها، وبحث المشكلات والمعوقات، وإيجاد الحلول لها، وأهمية توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات في المسجد الحرام.

وأشار المحيميد، إلى دعم الكفاءات التي تثبت جدارتها وتميزها في رفع جودة مخرجات الأعمال الموكلة إليها، وذلك لاستمرارية جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

كما تم خلال الاجتماع عرض بعض المقترحات التطويرية لمنظومة العمل في عدد من المجالات، وكيفية مواصلة التطوير الأمثل لها.

علاوة على دراسة كافة الاحتمالات المتعلقة بكيفية التعامل مع المراحل القادمة، من أجل مواصلة دعم مسيرة التطور التي يشهدها الحرمان الشريفان بدعم غير محدود من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرامية لمواكبة رؤية المملكة (٢٠٣٠).