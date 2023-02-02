رغم المخاطر.. شاهد لحظة إنقاذ عائلتين عالقتين بشعيب القرين

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كشف فريق “إنجاد” للبحث والإنقاذ، تفاصيل إنقاذ عائلتين عالقتين بشعيب القرين في منطقة القصيم، حيث سارع أعضاء الفريق إلى إنقاذ السيارات العالقة بسبب الأمطار الغزيرة.

وورد بلاغ لفريق “إنجاد” في منطقة القصيم عن عائلتين عالقتين بشعيب القرين، لينطلق الأعضاء فورًا لنجدتهم، كما أظهر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” يوثق عملية الإنقاذ.

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وتمكن أعضاء فريق إنجاد من تخطي كل الصعوبات التي واجهتهم، بسبب صعوبة المنطقة، وزيادة منسوب المياه، وكون البلاغ وعمليات الإنقاذ تمت ليلاً، وفي النهاية تم تحرير السيارات العالقة، دون أن يصاب أي من الأفراد المتواجدين فيها بسوء.

فريق إنجاد

يذكر أن فريق إنجاد يضم عددًا من المواطنين والمقيمين المتطوعين. يعمل بتصريح رسمي تحت مظلة المديرية العامة للدفاع المدني.

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ويعمل أعضاء الفريق (2000 عضو)، على مساعدة المواطنين والمقيمين في مهام البحث عن المفقودين في الصحراء ومهام تحرير المركبات المحتجزة في الرمال أو الطين والشواطئ وغيرها.

ويسعى الفريق إلى توسيع نطاق خدماته الجغرافية ليشمل مناطق المملكة كافة، ويزيد من خدماته التطوعية عبر زيادة عدد أعضائه والاستفادة مما لديهم من خبرات سابقة أو بتطوير مهاراتهم بالتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر ضمن إطار لائحة المتطوعين للأعمال التطوعية بالمملكة.