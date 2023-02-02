أعلاها 30 وأقلها 3.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوفع اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 30 في جازان ، و28 درجة في القنفذة ووادي الدواسر، و27 درجة في مكة المكرمة، و23 درجة في الرياض، و20 درجة في المدينة المنورة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف 3 درجات، وحائل وعرعر 4 ، والقريات وسكاكا 5، ورفحاء ، وبريدة 7، والباحة والعلا وأبها 8، والمجمعة وحفر الباطن والدوامي 9، وبيئة والطائف والدهناء والتهنات 10 درجات مئوية.

رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والشرقية وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

موجة برد قوية بإجازة نهاية الأسبوع

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، موجة برد شبه قوية وهي الموجة السابعة منذ دخول الشتاء لهذا العام على معظم الأنحاء، وأنها تُسبق برياح نشطة مثيرة للغبار على معظم المناطق حتى مساء يوم اليوم الخميس.

ذروة الموجدة إجازة نهاية هذا الأسبوع

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون ذروة موجدة البرد، إجازة نهاية هذا الأسبوع, مبينًا أنها مهمة خاصة لمن يهوى الخروج إلى البر أو الأماكن المفتوحة.

الحرارة المتوقعة من صفر لـ 2 فوق الصفر

وبين خبير الطقس، أن درجات الحرارة المتوقعة على الشمالية من صفر إلى اثنين فوق الصفر، والمنطقة الوسطى من من”2 لـ 8″ درجات، والمنطقة الشرقية والمدينة من “6 لـ 12″درجة مئوية.

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