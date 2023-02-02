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“الدفاع المدني” ينفذ فرضية تسرب مادة كيميائية في مصنع بجدة

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“الدفاع المدني” ينفذ فرضية تسرب مادة كيميائية في مصنع بجدة

“الدفاع المدني” ينفذ فرضية تسرب مادة كيميائية في مصنع بجدة

“الدفاع المدني” ينفذ فرضية تسرب مادة كيميائية في مصنع بجدة
١٠:٣١:٠٦ ص، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني عن تنفيذ فرضية تسرب مادة كيميائية في مصنع وانهيار مبنى، اليوم الخميس.

وقال عبر صفحته الرسمية على تويتر، “‏ينفذ مدني ‎جدة – اليوم – فرضية تسرب مادة كيميائية في مصنع وانهيار مبنى”.

وأشار إلى أن ذلك سيتم بمشاركة الجهات ذات الاختصاص، لرفع الجاهزية والتنسيق وسرعة الاستجابة.

فيديو توعوي

وفي وقت سابق، نشر الدفاع المدني، مقطع فيديو توعوي، يكشف عن مجموعة من الإجراءات وإرشادات السلامة الواجب اتباعها عن استخدام الفحم والحطب.

وأوضح الدفاع المدني في فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، أنه يجب تفادي إشعال الفحم والحطب داخل المنزل، وتهوية المكان، منعًا لحدوث حالات اختناق.

وأضاف أنه يجب إبعاد الأثاث والمواد القابلة للاحتراق عن النار، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها، وإطفاء الحطب عند الخروج من المنزل أو النوم.

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