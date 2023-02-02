“لله في خلقه شؤون”.. الدلافين “تدرب” البشر على الصيد

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ساعدت الدلافين ذات الأنف القارورة التي ارتبطت بصيادي البوري في جنوب شرق البرازيل لأكثر من قرن، العلماء في حل اللغز الأعمق وراء التعاون بين الحيوانات والبشر، بعد أن سلطت دراسة جديدة الضوء على دورها في “تدريب” البشر على الصيد.

واستندت نتائج بحث أجراه موريسيو كانتور، عالم البيئة السلوكي بجامعة أوريجون الأمريكية إلى 5 آلاف رحلة صيد و177 مقابلة مع صيادين في مدينة لاجونا الساحلية الصغيرة – حيث يُعتقد أن الدلافين تعاونت مع الصيادين منذ حوالي 140 عامًا.

وجمعت البيانات خلال الفترة ما بين 2018 إلى 2019، ولأول مرة درس الباحثون في ما إذا كانت الدلافين قد استفادت أيضًا مما يبدو أنه شراكة تحدث بشكل طبيعي مع البشر.

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التعاون بين الدلافين والصيادين

ومن المعروف أن الدلافين تسبح في بحيرة ضيقة من المحيط الأطلسي، وتوجه الأسماك الصغيرة إلى المياه الضحلة حيث يمكن صيدها بسهولة، كما أنها ترفرف في الماء في أوقات معينة، مما يعمل على تنبيه الصيادين إلى الموقع الدقيق للصيد، وفق النتائج التي نشرتها “وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم”.

قال كانتور: “علمنا أن الصيادين كانوا يراقبون الدلافين لتحديد موعد رمي شباكهم. لكننا لم نكن نعرف ما إذا كانت الدلافين تنسق سلوكياتها مع الصيادين.

وسُئل الصيادون عن الصفات المحددة التي تجعل الدلفين مناسبًا للصيد، وأجاب معظمهم بأنهم بحثوا عن موقف تعاوني في الحيوان، بالإضافة إلى موثوقيته لمساعدتهم على صيد الطعام بانتظام.

وفي الوقت نفسه، لاحظ العلماء أيضًا أن الدلافين كانت تراقب الصيادين وهم يرمون شباكهم بشغف في المياه الضحلة. ويبدو أن الجهد المنسق تم توقيته بشكل مثالي وغالبًا ما أدى إلى ثروة لكل من الإنسان والحيوان.

وأشار كانتور إلى أن “الدلافين تشبه المعلمين تقريبًا”.

وجد البحث أن 86 في المائة من عمليات الصيد جاءت نتيجة “التفاعلات المتزامنة” مع الدلافين. وأظهرت الدراسة أيضًا أن الصيادين كانوا أكثر عرضة بنسبة 17 مرة لصيد أسماك البوري عندما كانت الدلافين موجودة في البحيرة.

ولم تكن كل رحلة استكشافية ناجحة، حيث كان يحدث أحيانًا اختلاط في الاتصالات بين الدلافين والصيادين. ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف محاولات الصيد المسجلة تعتبر مكافآت كبرى للمنطقة.

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الدلافين تدرب البشر

ويقول سايمون إنجرام، عالم الأحياء البحرية بجامعة بليموث ، الذي أجرى دراسات منفصلة عن تفاعل الإنسان مع الحيوانات المائية، إن البحث الجديد يثبت أن الحيوانات مثل الدلافين تلعب دورًا أكثر أهمية في التكيف البشري والبقاء على قيد الحياة مما كان يُعتقد سابقًا، وقد تجلى ذلك من خلال سلوك الدلفين الذي يخبر الصيادين “أين يقفون ومتى يستعدون لرمي شباكهم”.

وأضاف: “يبدو الأمر كما لو أن الدلافين تدرب البشر”.

وتم تسجيل تفاعل مماثل بين الإنسان والدلفين في شرق أستراليا وموريتانيا وجنوب شرق آسيا، لكن ممارسات الصيد المحلية مثل هذه أصبحت قديمة بشكل متزايد في العالم الحديث.

كما يهدد الصيد الجائر بالتأثير على صناعة صيد الأسماك البرازيلية حيث انخفضت أعداد البوري بشكل كبير خلال العقد الماضي. وقال كانتور: “بدون البوري، ستنتهي هذه الشراكة”.