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ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 206 ريالات
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ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 206 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 206 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 206 ريالات
١٠:٠٣:٠٠ ص، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس 2 من فبراير مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 235.85 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 216.20 ريال.

عيار 21 يسجل 206.37 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 206.37 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 176.89 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 137.58 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 117.93 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7,335 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1,651 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 235,851 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 232.58 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.20 ريال.

عيار 21 يسجل 203.52 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.52 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.44 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.68 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.29 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7,233 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1,628 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 232,585 ريال.

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