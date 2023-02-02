في أمريكا.. عاملة بمدرسة تسرق 1.5 مليون دولار من طلبات أجنحة الدجاج

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واجهت مسؤولة عن خدمات الطعام في إحدى المدارس الأمريكية، اتهامًا باختلاس 1.5 مليون دولار على مدى سنة وسبعة أشهر من وجبات أجنحة الدجاج على الرغم من أنه غير مسموح بتوريدها إلى المدارس.

وفي التفاصيل وجه مدعون عامون في مقاطعة كوك بولاية إلينوي الأمريكية، اتهاماً لمديرة خدمات الطعام في منطقة مدارس الضواحي الجنوبية بالانخراط في مخطط اختلاس ضخم، يُزعم أنها سرقت فيه أكثر من 11 ألف طلب شراء لأجنحة الدجاج بقيمة 1.5 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب على مدى 19 شهرًا، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وعملت فيرا ليدل مديرة لخدمات الطعام في مدرسة هارفي، حيث اتهمت بارتكاب جناية مستمرة من الجرائم المالية والسرقات التي وصلت إلى 1.5 مليون دولار، بحسب “إن بي سي شيكاغو”.

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مئات الطلبات غير المصرح بها

وقال ممثلو الادعاء إن ليدل قدمت مئات الطلبات غير المصرح بها للمواد الغذائية، وخاصة أجنحة الدجاج، عن طريق المورد الرئيسي للطعام في المنطقة من يوليو 2020 إلى فبراير 2022.

ولاحقًا أجرى مدير الأعمال في المنطقة التعليمية المعنية تدقيقًا للأقسام ومصاريفها، واكتشف أن قسم خدمات الطعام في تلك المدرسة قد تجاوز ميزانيته السنوية بمقدار 300 ألف دولار، وأن العام الدراسي كان مضى نصفه فقط في تلك المرحلة.

وأظهرت الوثائق أن مدير الأعمال وجد لاحقاً فواتير موقعة من ليدل لـ “كميات هائلة” من أجنحة الدجاج، وهي مادة لا يتم تقديمها عادةً للطلاب لأنها تحتوي على عظام.

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كميات هائلة من أجنحة الدجاج

وقال موظفو جوردون لخدمات الطعام خلال التحقيقات إنهم كانوا على معرفة بالمرأة بسبب الكميات الهائلة من أجنحة الدجاج التي تشتريها، وفقًا للمدعين العامين.

وأظهر مقطع فيديو للمراقبة ليدل وهي تصل إلى منشأة جوردون لخدمات الطعام لاستلام الطلبيات، والتوقيع إلكترونيًا بالاستلام. وبعدها كانت المرأة تغادر بشاحنة مع الطلبيات التي لا تصل إلى المدرسة أبدًا.