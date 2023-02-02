هل يجوز للأخت إعطاء زكاة الذهب لشقيقها المتزوج والمديون؟.. الخثلان يُجيب

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان: إنه يجوز للأخت إعطاء زكاة الذهب لأشقائها المتزوجين والمديونين.

يجوز للأخت إعطاء زكاة الذهب لأشقائها

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه يجوز للأخت إعطاء زكاة الذهب لأشقائها المتزوجين والمديونين خاصة إذا كانوا فقراء ومحتاجين لأنهم إما أن يكون عليهم ديون وهو عاجزين عن سدادها فيكونا من الغارمين، أو يكونوا من الفقراء والمساكين.

وأضاف أنه يجوز للأخت إعطاء زكاة الذهب لأشقائها المتزوجين والمديونين المحتاجين ما يسد حاجتهم، خاصة إذا كانت دخولهم الشهرية لا تكفي لآخر الشهر.

يجوز إعطاء الزكاة للمسلم الفقير العاصي

وحول إعطاء الزكاة لمن لا يصلي وتظهر عليه المعاصي والذنوب، أكد الشيخ الخثلان أن من نظهر عليه المعاصي والذنوب يبقى مسلمًا له حق الإسلام، وأنه لا يشترط في الفقير المستحق للزكاة أن لا يقع في المعاصي، إلا إذا كان سيستخدم هذه الزكاة في معصية الله أو يتشري بها شيئًا محرمًا، ففي هذه الحالة لا يعطى من الزكاة وإنما يُشترى له حوائجه، مضيفًا أن الذي لا يصلي “غير محافظ” على الصلاة ويصلى فترات وينقطع أخرى فيعطى من الزكاة لأنه أيضًا يبقى مسلمًا، أما الذي لا يصلى نهائيًا فهذا ليس بمسلم ولا يعطى من الزكاة.

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