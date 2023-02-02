من 10 آلاف ريال إلى 3 شاورما.. إليك أهم حيل بعض المشاهير لتحديد سعر الإعلانات

تواصل – فريق التحرير:

تحولت منصات المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مصدر لكسب المال، عبر الحصول على حصة معتبرة من الإعلانات، أو توقيع عقود مع الشركات للدعاية والترويج لها.

ووفقًا للكاتب حاتم المسعودي بجريدة “مكة”، فإن سعر الإعلان يختلف على حسب عدة معايير ما بين عدد السنابات والتغريدات والرتويت وبوست أو فيديو (مرفق)، لكن ذلك بحسب تعبيره يتعلق بـ (الطبقة المخملية) من المعلنين، في حين يختلف الأمر بالنسبة لـ (الطبقة الكادحة).

وأوضح أن الفرق بين الطبقتين يتمثل في أن الأولى لديهم شركة تسويق أو منسق من أجل الحصول على سعر مرض، بينما تضع الطبقة الأخرى رقمًا تقول إنه منسق ولا يتم التواصل إلا عن طريق “الواتس أب”، ويمكن أن يكون المقابل (صحن مفطع) أو (3 شاورما عربي)، حسبما يقول.

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من الإعلان الفردي للمجموعات

ورصد المسعودي، أن أغلب المشاهير تحولوا من الإعلان الفردي للمجموعات (القروبات)، من خلال عرض الإعلان في قرابة ثلاث حسابات أو أكثر، لإيهام المعلن أن ذلك يمنح أكثر انتشارًا بينما في الحقيقة كل مجموعة لديهم نفس المتابعين، لأن (الفكر واحد) في المحتوى، والاختلاف بينهم لا يتجاور نسبة بسيطة؛ لذلك مهما تكاثروا في الإعلان المستهدف نفس الرقم واحد.

وكشف الكاتب عن حيل المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على كعكة الإعلانات، مشيرًا إلى أن “من المستحيل أن يظهر لك العائد المحقق بل سيرسل لك ردود الأهل والأصدقاء وإثارة لا تحقق عائدا يغطي قيمة الإعلان وليس المنتج الأمر الذي أظهر لنا أسلوبًا جديدًا في الإعلان وهو (بالحلفان) و(أقسم بمن أحل القسم) نعم يحلفون ويقسمون من أجل حفنة من المال، ولكسب الضعوف من التابعين”.

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الضمان الذهبي

ولفت إلى ما يقوم به البعض بالترويج لمنتجات زاعمين أن لهم تجارب مع استخدامها، أو ما يسميه بـ (الضمان الذهبي)، حيث لاحظ أنهم “دائمًا ما يتحدثون عن تجربة المنتج قبل الإعلان، وأنه جربه قبل ذلك، وما راح يجيب لمتابعيه إلا ما يفيدهم”.

وقال الكاتب إن من يقول هذا “يكذب”، لأن “معيار الاتفاق ليس التجربة بل المبلغ المالي”، في حين أن “الفترة التي يدعي أنها للتجربة هي كانت أما مفاوضات أو تفكير في طريقة الأسلوب الذي يقنع التابعين بشراء المنتج حتى لو اضطر إلى تغليظ (اليمين)”.

لذلك فهو يؤكد أن “(القيمة المالية) للإعلان هي من تحركهم، وليس (قيمة المنتج)”.