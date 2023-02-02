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“طمأنينة وسكينة”.. شاهد أعداد غفيرة من المعتمرين حول الكعبة المشرفة
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“طمأنينة وسكينة”.. شاهد أعداد غفيرة من المعتمرين حول الكعبة المشرفة

“طمأنينة وسكينة”.. شاهد أعداد غفيرة من المعتمرين حول الكعبة المشرفة

“طمأنينة وسكينة”.. شاهد أعداد غفيرة من المعتمرين حول الكعبة المشرفة
٠٩:٣٧:٤٦ ص، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو وجود أعداد غفيرة من المعتمرين حول الكعبة المشرفة في مشهد يبعث بالطمأنينة والسكينة.

ويطوف عدد كبير من المعتمرين حول الكعبة المشرفة راجين من الله أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يرجعهم إلى بلادهم وأهليهم كيوم ولدتهم أمهاتهم.

وتتجدد هذه المشاهد الإيمانية العظيمة باستمرار مع حرص الكثيرين على تأدية العمرة وحضور مثل هذه المواقف التي يرتبط فيها العبد بربه ويكون أقرب ما يكون له.

مشاعر إيمانية جليلة 

تلك المشاعر الإيمانية العظيمة يحلم بها ملايين المسلمين حول العالم، جميعهم يتمنون الوقوف في هذا الموقف، والرجاء من الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبهم، ولسان حالهم يقول:

يا مسجدُ اللهِ إن الشوقَ يغمرنا *** لرشفةٍ مِن طهورِ الماءِ تروينا

إلى طوافٍ ببيتِ اللهِ يُسعدنا *** سعياً إلى اللهِ ربِّ العرش بارينا.

ولعل اللافت للانتباه أن صحن الكعبة لا يخلو أبدًا من المصلين والطائفين حتى في أشد الأوقات برودة، حيث يحرص الكثير من المسلمين على أداء العمرة في مثل هذه الأوقات.

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