الحصيني يتوقع موجة برد قوية ويوجه نصيحة للجميع في إجازة نهاية الأسبوع

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، موجة برد شبه قوية وهي الموجة السابعة منذ دخول الشتاء لهذا العام على معظم الأنحاء.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن موجود البرد المتوقعة تُسبق برياح نشطة مثيرة للغبار على معظم المناطق حتى مساء يوم اليوم الخميس.

ذروة الموجدة إجازة نهاية هذا الأسبوع

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون ذروة موجدة البرد، إجازة نهاية هذا الأسبوع, مبينًا أنها مهمة خاصة لمن يهوى الخروج إلى البر أو الأماكن المفتوحة, موجهًا عدد من النصائح العامة للجميع، أبرزها:

1 – انتبهوا الموجة بعد دفء.

2 – ألبسوا ولبسوا عيالكم.

2 – “اكشتوا نهارًا” وذلك للكبار والأطفال حتى الساعة الثامنة مساءً يومي الإجازة إلا أن يكون هناك غرف أو خيام فيمكن البقاء في البر والاستراحات.

الحرارة المتوقعة من صفر لـ 2 فوق الصفر

وبين خبير الطقس، أن درجات الحرارة المتوقعة على الشمالية من صفر إلى اثنين فوق الصفر، والمنطقة الوسطى من من”2 لـ 8″ درجات، والمنطقة الشرقية والمدينة من “6 لـ 12″درجة مئوية.

رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والشرقية وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

كما توقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية والجوف، وأنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك “علقان و الظهر وجبل اللوز”.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد يتوقع: سحبًا رعدية ممطرة مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق