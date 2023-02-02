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“المهارة أم الخبرة”.. 5 نصائح مهمة لنجاحك كمدير
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“المهارة أم الخبرة”.. 5 نصائح مهمة لنجاحك كمدير

“المهارة أم الخبرة”.. 5 نصائح مهمة لنجاحك كمدير

“المهارة أم الخبرة”.. 5 نصائح مهمة لنجاحك كمدير
٠٩:٥٠:٢٤ ص، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يحتاج كل مدير ناجح إلى التوازن بين المهارة والخبرة والتوفيق بينهما لكي يكون قادرا على إدارة مرؤوسيه.

وفي مقاله بصحيفة الجزيرة والذي جاء بعنوان “المهارات مقابل الخبرات”، يقول الكاتب الدكتور شريف بن محمد الأتربي، إن هناك عدة أسباب لفشل مدير المشروع.

5 أسباب لفشل مدير المشروع

1- عدم وجود رؤية واضحة لديه تجاه المشروع ومشاركتها مع فريق المشروع

2- فقدانه لمهارات التواصل سواء مع العملاء أو الفريق

3- ضعفه التقني

4- عدم قدرته على مواكبة الإدارة التقنية للمشروع سواء في استخدام البرامج أو لوحات البيانات.

5- عدم قدرته على الإلمام والمعرفة الكافية ببعض تفاصيل المشروع القائم عليه، فهذه المعرفة تختصر المساقات بين مدير المشروع وبين أصحاب المصلحة.

الأسباب الخمسة السابقة يمكن تحويلها لعناصر قوة إذا كان المدير لديه رغبة حقيقة في تحقيق النجاح

واستشهد الكاتب بما أوردته مجلّة «فوربس» الأميركيّة، والتي أوضحت أن «إتقان المهارات يتوقّف على التكرار والجهد، فيما أن الخبرة هي عبارة عن تطبيق المعرفة والمهارات في موقف أو سياق معين».

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