“إيجار”: يجب الإشعار في هذا الموعد لتعطيل تجديد العقود تلقائيًا

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تفاعل الحساب الرسمي “إيجار” على تويتر مع سؤال أحد المتابعين قال فيه: متى يتم إشعار المستأجر بعدم الرغبة في تجديد العقد ؟ وماهي طريقة الإشعار ؟

وأضاف الحساب: في حال كان العقد يتجدد تلقائيا ورغب أحد الأطراف بتعطيل التجديد التلقائي يتم الإشعار قبل إنتهاء العقد بفترة 60 يوم.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، أنه عند تجديد عقد الإيجار يلزم إرفاقه في المنصة.

وأوضح حساب الضمان الاجتماعي على “تويتر”، أنه عند تجديد عقد الإيجار لا يلزم إرفاقه في المنصة لوجود تحقق إلكتروني شهريًا.

وأضاف حساب خدمة المستفيدين، أنه في حالة تغيير العقد فلابد من إرفاق العقد الجديد وتحديث البيانات على المنصة.

مبلغ الاستحقاق للمستفيد

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة، أن مبلغ الاستحقاق للمستفيد يتم احتسابه شهريًا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد، والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية، مبينة أنه في حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فله أن يتبع هذه الخطوات:

1 – إرفاق المستندات الداعمة.

2 – تقديم شكوى مالية من خلال المنصة.

وبينت أن المستحق للتظلم من القرارات الصادرة في شأن أهليته، يحق له تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وفق المادة الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة تحقّق المستوى الـ4 في تقييم نضج الإدارة

يأتي هذا في الوقت الذي، حققت فيه الوزارة المستوى الرابع من أصل خمسة مستويات في تقييم نضج إدارة المشاريع الصادر من المنظمة البريطانية “”Axelo” المعروفة عالميًا في مجال إدارة المشاريع.

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