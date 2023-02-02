اليوم.. 160 مشروعًا بحثيًا يتنافس على تمثيل المملكة في “آيسف 2023”

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تنطلق اليوم في الظهران، منافسات التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2023” في نسخته الـ13.

160 مشروعًا بحثيًا وابتكارًا في 21 مجالًا علميًا

ويتنافس 160 مشروعًا بحثيًا وابتكارًا في 21 مجالًا علميًا، خلال التصفيات، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالتعاون مع وزارة التعليم، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

40 طالبًا يتنافسون على 35 مقعدًا

وتستمر المنافسات حتى 4 فبراير، لاختيار 40 طالبًا وطالبةً، سيتنافسون على 35 مقعدًا للمشاركة وتمثيل المملكة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023”.

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64 محكمًا من 19 جهة خاصة وحكومية

ويشارك في أعمال التحكيم، نحو 64 محكمًا من 19 جهة خاصة وحكومية، على مدار اليوم وغدًا، ليتم إعلان الجوائز الخاصة التي تمنحها الشركات والجهات المختلفة للمشاريع التي تختارها عشية الجمعة.

وسيتم إعلان النتائج النهائية في الحفل الختامي الذي سيحضره أمير المنطقة الشرقية، يوم السبت، في مسرح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

160 مشروعًا من 26 إدارة تعليمية

ويتنافس في التصفية النهائية لأولمبياد إبداع 2023م 104 طالبات و56 طالبًا من موهوبي الوطن، قدموا 160 مشروعًا في مجالات علمية ذات أولوية وطنية، ويمثلون 12 إدارة تعليمية للبنين، و14 إدارة تعليمية للبنات.

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اختيار 40 فائزًا لتمثيل المملكة في معرض “آيسف”

ويؤهل أولمبياد إبداع الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية، لتمثيل المملكة في معارض ومسابقات عدة رائدة على المستويين الدولي والإقليمي.

وسيتم اختيار 40 فائزًا وفائزة، سيمثل أفضلهم المملكة في معرض “آيسف” بالولايات المتحدة، للمنافسة على جوائز المسابقة من بين 2000 طالب، يمثلون 90 دولة حول العالم، إضافة إلى المشاركة في معارض الابتكار الدولية، مثل: آيتكس في ماليزيا، وتايسف في تايوان.

22 جائزة في آيسف 2022

وفي مسابقة آيسف 2022، التي شارك فيها طلاب من 85 دولة، في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الماضي، حصل الفريق السعودي على 16 جائزة عالمية كبرى، بالإضافة إلى 6 جوائز عالمية خاصة.

وتنوعت الجوائز التي حصدها 35 موهوبًا وموهوبة، في مجالات الطاقة والكيمياء والعلوم الاجتماعية والسلوك وعلوم النبات وعلوم المواد والهندسة البيئية والتقنيات الهندسية والعلوم الطبية الانتقالية.